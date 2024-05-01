Житомир, Украина, 1 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские войска в ходе удара по позициям украинской армии полностью уничтожили взвод из 42 бойцов в Житомирской области, причем все были не моложе 55 лет, сообщил 1 мая военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о полном уничтожении взвода 55+ под Белогоровкой из Житомирской области», — написал он.

Татаринов уточнил, что подразделение украинской армии уничтожили с помощью фугасных авиационных бомб. Минобороны России пока не заявляло об ударах по Житомирской области.

Газета New York Times в марте сообщила, что на Украине в армию из-за нехватки набирают старых и больных новобранцев. По информации журналистов, подавляющее большинство призывников не хотят отправляться на фронт.

Пленный украинский военный Николай Мозиль в марте сообщил, что в украинскую армию призывают в том числе инвалидов, потерявших руку или ногу. Его самого призвали несмотря на то, что он не успел пройти всех врачей в ходе медкомиссии. Также не помогло избежать мобилизации наличие троих детей.

В январе издание Newsweek Polska заявило, что в ВСУ всё чаще призывают мужчин с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику от выстрелов. Украинский военный рассказал журналистам, что средний возраст у солдат в армии Украины 43 года, постоянно набирают возрастных мужчин с проблемами со здоровьем.