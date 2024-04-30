Москва, 30 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России нанесли удары по позициям украинской армии в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 30 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области», — сказал он.

По информации Конашенкова, в результате этого украинские войска за сутки потеряли до 20 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Конашенков заявил, что войска группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям личного состава нескольких бригад ВСУ. По его словам, также российские военные нанесли удары в районах Степногорска и Преображенки.

Глава пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодряну 28 апреля рассказал об успешных штурмовых действиях российских военных в селе Работино в Запорожской области. Он уточнил, что за сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 45 военнослужащих, четыре плавсредства, пять орудий и миномётов, пять автомобилей различного назначения, а также 73 разведывательных и ударных беспилотника.