Чита, 1 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в садовом товариществе вспыхнул пожар. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МЧС.

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Инцидент произошёл в Читинском районе.

«Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешёл на лесной массив», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте работают 86 специалистов и 24 единицы техники спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля в окрестностях Улан-Удэ возникло сразу несколько пожаров. Загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого достигали 28 м/с. Площадь пожара достигла почти 10 тыс. кв. метров. Для тушения пожара привлекли более 70 человек и 19 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что жителей эвакуировали, пункт временного размещения развернули на базе спортивной школы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 1 мая сообщил, что пожарные ликвидировали возгорания общей площадью 16,8 тысячи кв. м на территории и в окрестностях города Улан-Удэ. На 28 участках огонь уничтожил 17 строений, из них 12 нежилых. Постоянно проживающих людей в них нет. Предварительной причиной пожара Цыденов назвал схлёст проводов.

В микрорайоне Бурвод, по данным Цыденова, повреждения получили три участка на улице Тулунжинская. Причины пожара не установили.