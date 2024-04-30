Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся в окрестностях Улан-Удэ 30 апреля, охватил 20 домов и хозяйственных построек, спасатели наращивают силы для борьбы с огнём.

Иван Шилов ИА Регнум

«МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС Бурятии.

Как уточнило ведомство, пожар произошел Заиграевском районе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885726" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее 30 апреля МЧС России сообщило, что пожар в Улан-Удэ охватил 3 тыс. квадратных метров. Загорелись жилые дома и надворные постройки.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что из-за пожара, охватившего жилые дома, эвакуируют людей. Для них развернули пункт временного размещения в спортшколе. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о пяти пожарах, разгоревшихся в Улан-Удэ из-за ветра, порывы, которого достигали 28 м/с.