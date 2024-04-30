Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Площадь пожара, охватившего дома и надворные постройки в Улан-Удэ возросла до 10 тыс. квадратных метров. Об этом 30 апреля сообщили в оперативных службах региона.

24.mchs.gov.ru

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС России наращивает силы и средства», — сообщила пресс-служба ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885728" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По уточненным данным, пожар бушует в Заиграевском районе, его распространению способствуют шквалистые порывы ветра местами до 28 м/с. На данный момент в тушении заняты более 70 человек и 19 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее заявил о возгорании жилых домов на окраине города. По его словам, жителей эвакуировали, пункт временного размещения развернули на базе спортивной школы на Кабанской улице. В тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из-за ветра в Улан-Удэ вспыхнули пять пожаров.

Позднее стало известно, что огонь распространился на 3000 квадратных метров. К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.