Нью-Дели, 1 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В Индии из-за полученных по электронной почте сообщений о минировании эвакуировали более шести десятков школ, передал 1 мая телеканал NDTV.

Olaf Krüger/Global Look Press

Как сообщила представитель полиции Суман Налва, эвакуировали школы в национальном округе Дели и пригороде Нойде.

Представитель правоохранительных органов призвала родителей школьников не поддаваться панике и сообщила, что специалисты приняли все необходимые меры.

По словам Налвы, никаких подозрительных предметов на территории учебных заведений не нашли. Отдел по борьбе с киберугрозами работает над установлением отправителя сообщений о минировании.

Отмечается также, что в одной из «заминированных» школ 1 мая проходили экзамены. Мероприятия отменили после полученной информации о минировании.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта МВД Красноярского края распространило информацию о задержании 13-летнего подростка, которого заподозрили в совершении серии лжеминирований учреждений образования и других инфраструктурных объектов.

По версии следствия, сообщения о минировании он рассылал за деньги. Он признался, что отправил порядка двух десятков сообщений о минировании на территории страны. Подросток начал эту деятельность зимой прошлого года.