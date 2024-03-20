Ачинск, Красноярский край, 20 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подростка по подозрению в совершении серии лжеминирований зданий на территории России. Об этом 20 марта сообщили в краевом главке МВД.

Кадр из видео

«Задержан 13-летний подросток, который за деньги рассылал сообщения о нахождении опасных предметов в образовательном учреждении и других объектах инфраструктуры», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

В ходе допроса задержанный признался, что в период с зимы 2023 года и по март текущего года он отправил около 20 ложных сообщений на территории России.

Одно из таких сообщений поступило в общеобразовательную школу Ачинска. Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию, однако никаких опасных предметов не обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как оказалось, сообщение отправил 13-летний ученик этой же школы. В результате обыска у него изъяли сим-карту, планшет и сотовый телефон, где в одном из мессенджеров он сообщал о якобы заложенных бомбах.

«По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще к двум десяткам эпизодов аналогичной преступной деятельности», ― добавили в главке.

Материалы направят в отдел по делам несовершеннолетних, а подростка поставят на профилактический учёт и поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875436" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ученика одной из школ Красноярска заподозрили в распространении ложной информации о якобы готовящемся теракте в образовательном учреждении. Школьник оставил подтверждающий комментарий под фейковым сообщением о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких школ Красноярска.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Благовещенске 29 января задержали 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы ложную информацию о якобы заложенных в школах взрывных устройствах. В зданиях провели проверку, но предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Известно, что звонивший подросток состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Школьник сознался, что совершил преступление из хулиганских мотивов.