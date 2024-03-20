Задержанный школьник из Красноярского края сознался в серии «минирований»
Красноярского школьника задержали за серию «минирований» в России
Ачинск, Красноярский край, 20 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подростка по подозрению в совершении серии лжеминирований зданий на территории России. Об этом 20 марта сообщили в краевом главке МВД.
«Задержан 13-летний подросток, который за деньги рассылал сообщения о нахождении опасных предметов в образовательном учреждении и других объектах инфраструктуры», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.
В ходе допроса задержанный признался, что в период с зимы 2023 года и по март текущего года он отправил около 20 ложных сообщений на территории России.
Одно из таких сообщений поступило в общеобразовательную школу Ачинска. Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию, однако никаких опасных предметов не обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как оказалось, сообщение отправил 13-летний ученик этой же школы. В результате обыска у него изъяли сим-карту, планшет и сотовый телефон, где в одном из мессенджеров он сообщал о якобы заложенных бомбах.
«По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще к двум десяткам эпизодов аналогичной преступной деятельности», ― добавили в главке.
Материалы направят в отдел по делам несовершеннолетних, а подростка поставят на профилактический учёт и поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних.
Как сообщало ИА Регнум, ученика одной из школ Красноярска заподозрили в распространении ложной информации о якобы готовящемся теракте в образовательном учреждении. Школьник оставил подтверждающий комментарий под фейковым сообщением о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких школ Красноярска.
В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В Благовещенске 29 января задержали 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы ложную информацию о якобы заложенных в школах взрывных устройствах. В зданиях провели проверку, но предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Известно, что звонивший подросток состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Школьник сознался, что совершил преступление из хулиганских мотивов.