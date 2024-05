Вашингтон, 1 мая, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Руководство американской компании Tesla после сокращения штата более чем на 10% уволило почти всю команду сети станций быстрой подзарядки для электромобилей Supercharger. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Уточняется, что гендиректор Tesla, американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск принял решение о сокращении почти 500 человек, включая старшего директора Supercharger, ещё на минувшей неделе.

Как рассказали агентству источники, такое сокращение рабочих мест вызвало обеспокоенность у руководства автопроизводителей Rivian Automotive Inc. Rivian, Ford Motor Co. и General Motors Co., использующих зарядные разъёмы компании Tesla.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля стало известно, что состояние Маска за пять дней апреля увеличилось на $37,3 млрд. Это стало самым большим недельным ростом состояния бизнесмена с марта 2022 года.

Ранее в этот же день мультимиллиардер посмеялся над проблемами с памятью президента США Джо Байдена. Маск поставил смеющийся смайлик под мемом, на котором тело героя фильма «Матрица» Морфеуса совместили с головой американского лидера в чёрных очках с надписью: «Что, если я скажу тебе, что я забыл, что я сказал тебе».