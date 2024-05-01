Донецк, 1 мая, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, а также две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Об этом в среду, 1 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного», — указал Гордеев.

В течение суток подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 100 военнослужащих, две американские гаубицы M777, два автомобиля и четыре пункта боепитания.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение на донецком направлении, заняв более выгодные рубежи и нанеся поражение личному составу и технике двух бригад ВСУ. Всего за сутки украинские войска потеряли в Донецкой Народной Республике до 440 военнослужащих, два танка, 155-миллиметровую гаубицу M198 производства США, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.