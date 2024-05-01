Наступивший, 798-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о новой попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам, расположенным на российских территориях. О том, что в ночь на 1 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть вражеских БПЛА, известили в Минобороны. Три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному — в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Рязанский губернатор Павел Малков в связи с атакой беспилотника уточнил: по предварительной информации, пострадавших нет.

Один из дронов был сбит в пригороде Воронежа. Губернатор Александр Гусев отметил: в результате падения обломков выбиты стёкла в строящемся доме.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В районе Часова Яра Донецкой Народной Республики снайперы-десантники из состава группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений украинских войск, уничтожив группу из пяти военнослужащих.

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