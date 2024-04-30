Москва, 1 мая, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России изложило корректную версию состоявшегося 30 апреля разговора Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, заявили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — указали в российском ведомстве, комментируя разночтения в сообщениях о разговоре дипломатов.

В опубликованной МИД Таджикистана версии утверждалось, что министры обсудили якобы тяжёлую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории Российской Федерации граждане Таджикистана. Мухриддин указал, что предпринимаемые российскими властями меры якобы не соответствуют принципам двусторонних отношений государств.

Как передавало ИА Регнум, в российской же версии подчёркивается, что Лавров и Мухриддин в ходе телефонного разговора обсудили меры по профилактике терроризма. В МИД РФ уточнили, что таджикистанской стороне были даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах, предпринимаемых в соответствии с российским законодательством. Кроме того, в рамках разговора особым образом был подчёркнут временный характер принятых мер и их ненаправленность против конкретной нации или религии. В МИД также отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подтвердили приверженность к продолжению укрепления стратегического партнёрства и союзничества.