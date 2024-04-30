Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Спасатели локализовали масштабный пожар, разгоревшийся 30 апреля в окрестностях Улан-Удэ (Бурятия), сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба управления МЧС

«Локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что огонь в Улан-Удэ охватил 10 тыс. квадратных метров. Горят жилые дома и надворные постройки. Пожар произошёл в Заиграевском районе, он быстро распространился из-за сильного ветра, который порывами достигал 28 м/с.

По последним данным, загорелись 20 домов и хозяйственных построек. Для тушения пожара привлекли более 70 человек и 19 единиц техники.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что потребовалась эвакуация людей. Для них развернули пункт временного размещения в спортивной школе. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в Улан-Удэ занялись пять пожаров из-за ветра.