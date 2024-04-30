Турин, Италия, 30 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Страны Группы семи (G7) захотели снизить зависимость от российских товаров и технологий в области атомной энергетики. Одновременно с этим страны-участницы планируют поддерживать в этом другие государства. Об этом говорится в заявлении министров энергетики G7 по итогам конференции в Турине.

U. S. Department of State

«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию альтернативной цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России, а также намерены оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать поставки», — говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, большие реакторы и малые модульные реакторы могут в будущем снизить стоимость промышленного производства и обеспечить выработку чистого водорода, поэтому важно обмениваться опытом по теме и в области обращения с отходами, а также разрабатывать процедуры лицензирования и укреплять взаимодействие по развитию коммерческих проектов.

Как сообщало ИА Регнум 17 апреля, на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне страны G7 заявили о планах сохранить замороженными российские активы, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за нанесённый в рамках конфликта ущерб. В заявлении отмечено, что G7 приветствует предложение Евросоюза направить замороженные российские активы в пользу Украины, а также решение США и Великобритании ограничить торговлю российскими недрагоценными металлами.