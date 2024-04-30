Санкт-Петербург, 30 апреля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта до 2030 года. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба клуба.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Семак

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года», — сообщила председатель совета директоров ФК Елена Илюхина.

Она уточнила, что контракт с Семаком подпишут до конца этого сезона. На вопрос о возможных трансферах Илюхина ответила, что пока решений не приняли, но время до следующего сезона ещё есть.

Как сообщало ИА Регнум, «Зенит» 17 апреля прошёл в финал Пути Российской премьер-лиги Кубка России после серии встреч в полуфинале с московским «Спартаком». Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 26 игр в сезоне.

Семак начал работать главным тренером «Зенита» с мая 2018 года, оставив пост главного тренера «Уфы». За годы спортивной карьеры он сыграл за сине-бело-голубых 72 матча.

«Зенит» под руководством Семака пять раз подряд побеждал в чемпионате России. В мае 2023 года клуб стал чемпионом досрочно.