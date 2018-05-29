Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Сергей Семак назначен главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит», за который несколько лет назад он выступал в качестве полевого игрока. Соглашение с Семаком, оставившим пост главного тренера «Уфы», подписано в Петербурге на два года с возможностью продления еще на один год. Об этом сообщила 29 мая пресс-служба ФК «Зенит».

Fc-zenit.ru Сергей Семак

"Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом, — заявил президент клуба Сергей Фурсенко. — Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер — здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду».

По словам Фурсенко, Семак «абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита», а также пользуется поддержкой болельщиков команды, которые в абсолютном большинстве проголосовали за него в ходе интернет-опроса.

Сам Сергей Семак заявил, что он и его семья, «рады вернуться в город, который успел стать для нас родным».

«Для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — сказал новый главный тренер «Зенита».

Сергей Семак родился 27 февраля 1976 года в селе Сычанское под Ворошиловградом (сейчас — Луганск). В 16 лет оказался в системе карельского «Асмарала», а затем — в ЦСКА. В 2005 году Семак принял предложение «ПСЖ». После Парижа играл в клубе «Москва», а затем перешел в казанский «Рубин», в составе которого завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

В 2008 году в составе сборной России стал капитаном нашей команды, завоевавшей бронзовые награды чемпионата Европы. За «Зенит» Семак выступал с августа 2010 по июнь 2013 года. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

В июне 2013 года стал помощником тогдашнего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. 11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча. 20 марта 2014 года Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальского тренера. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в «Зените» в тренерском штабе Мирчи Луческу.

30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы». Сезон-2017/18 эта команда завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило впервые попасть в Лигу Европы УЕФА.

Сергей Семак — заслуженный мастер спорта России.