Москва, 3 ноября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали командира спецназа украинской армии Андрея Кудабекова. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум

«Армией России уничтожен командир украинского спецназа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидированный в ходе боевых действий Кудабеков до этого был командиром одного из националистических формирований особого назначения, а также активно участвовал в киевском майдане зимой 2013–2014 годов. Кроме того, он являлся ветераном карательной операции ВСУ в Донбассе.

«До начала СВО работал в ЧВК в Африке, затем вернулся на Украину и до последнего времени воевал в нацистском спецназе, создав своё спецподразделение», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила, что ВС России ликвидировали в зоне СВО командира 1-го отряда центра специального назначения «Омега» ВСУ полковника Андрея Приймаченко. Последний также принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

В Киевском городском совете 23 августа сообщили о гибели в Донбассе командира роты 28-й механизированной бригады ВСУ Сергея Ильницкого. Ликвидированный был заместителем известного украинского националиста Дмитрия Яроша (физическое лицо, внесённое в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму).