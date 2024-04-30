Москва, 30 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве 30 апреля в павильоне Выставки достижений народного хозяйства «Рабочий и Колхозница» состоялась открытие выставки «Трудовые династии», организованной Ханты-Мансийским автономным округом (Югра). Это первая подобная инициатива трудовой тематики, которую реализовали на всероссийском уровне со времён СССР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

Илья Питалев/ РИА Новости

Поручение создать постоянно действующую выставку, посвящённую трудовым династиям, ранее дал президент России Владимир Путин. Инициаторами создания экспозиции стала семья Рещиковых, которые представляют одну из многих трудовых династий геофизиков. Их совокупный стаж в профессии превышает 150 лет. Основатель династии Георгий Рещиков стоял у истоков создания ханты-мансийской школы обработчиков и интерпретаторов геофизических данных

Предложение Натальи и Дениса Рещиковых создать на ВДНХ мультимедийный музей, посвящённый трудовым династиям, главе государства на встрече с доверенными лицами 31 января передал спикер Народного совета ДНР Артём Жога, вдохновившийся этой идеей.

«Ханты-Мансийский автономный округ стал первым в череде субъектов Российской Федерации, кто может рассказать о своих людях, о трудовых династиях. У нас было время пообщаться, послушать семейные воспоминания в объявленный президентом России Год семьи. И неслучайно мы находимся в павильоне «Рабочий и колхозница», что говорит о главном достижении нашей страны ― о людях», ― отметил референт управления президента по общественным проектам Алексей Романов.

Мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Первыми героями выставки стали трудовые династии Югры. На ней представлены уникальные семейные архивы и реликвии. В их число вошли семьи коренных народов севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие региона. Например, династия Фисун-Тимофеевых насчитывает в своем роду 18 педагогов в четырех поколениях. Их семейный стаж 472 учебных года и более 125 тысяч интересных уроков.

Выставку, на которую трудовые династии Югры передали свои семейные реликвии, дополнили визуальными, звуковыми, тактильными технологиями, а также предусмотрели игровые механики для юных посетителей. Экспозиция будет работать на протяжении трёх месяцев, затем свою историю трудовых династий сможет продемонстрировать каждый из российских субъектов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля на ВДНХ состоялся тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти». Трудовые коллективы компании обменялись опытом и представили социальные проекты. Гости экспозиции смогли ознакомиться с историей двух трудовых династий компании — Чесноковых и Миракьян. Представители этих семей многие годы работают на ключевых предприятиях компании. Общий стаж трудовой деятельности семьи Чесноковых составляет более 157 лет, а династии Миракьян — более 150 лет. На предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий, общий стаж которых превышает 7,5 тысячи лет.

С 4 ноября 2023 года на ВДНХ по указу президента России Владимира Путина проводят международную выставку-форум «Россия». Она будет работать до 8 июля 2024 года. 25 апреля мероприятие посетил 11-миллионный гость. Им оказалась жительница Орла Ольга Лутова.