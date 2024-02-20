Москва, 20 февраля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти» прошел сегодня, 20 февраля, на ВДНХ. Трудовые коллективы компании обменялись опытом и представили социальные проекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти» на ВДНХ

«Можно много говорить о высоких результатах и достижениях компании, но основное достижение «Роснефти» — это, в первую очередь, люди», — заявила вице-президент по кадровым и социальным вопросам — директор департамента кадров компании Наталия Минчева, открывая тематический день. «Не было бы всех наших достижений, если бы у нас не работала наша большая, огромная, дружная, такая разная семья «Роснефти», которая обеспечивает колоссальные достижения и реализует интересные проекты», — отметила она.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Вице-президент по кадровым и социальным вопросам — директор департамента кадров НК «Роснефть» Наталия Минчева

Минчева рассказала, что на предприятиях компании в настоящее время работает более 360 тысяч человек. При этом востребовано около 500 профессий. Кадровая политика направлена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи, ее быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти» на ВДНХ

Гости экспозиции смогли познакомиться с историей двух трудовых династий компании — Чесноковых и Миракьян. Представители этих семей многие годы работают на ключевых предприятиях компании — АО «Самаранефтегаз» и Ангарский завод полимеров. Общий стаж трудовой деятельности семьи Чесноковых составляет более 157 лет, а династии Миракьян — более 150 лет. На предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий, общий стаж которых превышает 7,5 тысячи лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.