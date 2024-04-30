Москва, 30 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинские военные маскируют мины в трупах животных, в том числе убитых ими собак. Такой способ минирования применяется давно, сообщил 30 апреля сапёр ВС РФ с позывным Улуй.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Инструктор инженерно-сапёрной подготовки центра «Рокот» рассказал, что украинские военные, убив собаку, прячут в труп животного противотанковую мину с дистанционным датчиком цели. Боеприпас реагирует на изменение окружающего магнитного поля.

«Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить», — процитировали Улуя «Известия».

Такая мина реагирует в радиусе полутора метров. По словам сапёра, на поле боя у бойцов нет жалости, «никто не играет в рыцарство», не делает джентльменских поступков.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ, чтобы скрыть потери, бросают тела погибших военных в прифронтовой лесополосе. Российский разведывательный дрон снял на видео момент, когда такую операцию проделала эвакуационная группа ВСУ.

В августе прошлого года российский военный с позывным Птичка рассказал, что ВСУ перед отступлением из посёлка Новосёловского в ЛНР заминировали тела своих погибших бойцов.