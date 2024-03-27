Наступивший, 762-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обнародованием видеокадров с информацией о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут тела своих же погибших, чтобы скрыть потери и не выплачивать денежные компенсации их родственникам. Как сообщил «РИА Новости» 26 марта источник в российских силовых структурах, инцидент был снят на херсонском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Подвергнув огневому налёту один из объектов ВСУ, российские бойцы при помощи разведывательного дрона стали отслеживать дальнейшие действия противника на линии боевого соприкосновения.

На кадрах, переданных СМИ, зафиксировано, что из уничтоженного объекта достали двоих, погрузили их в пикап и повезли в направлении тыла. Однако позже автомобиль сменил курс и заехал в лесополосу, где тела были сброшены.

Ранее служивший в колонии для военнопленных священник Олег поведал об отказе некоторых украинских боевиков добавлять их в списки на обмен. По его словам, просьба продиктована нежеланием опять попасть в «мясорубку». Отец Олег также добавил, что не все из боевиков раскаиваются в жестокости.

Тем временем на южнодонецком направлении истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника.

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Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя во вражескую зону поражения ПВО, информирует Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.