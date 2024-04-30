Красногорск, 30 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Московской области мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за шаурмы, сообщил 30 апреля Telegram-канал «112».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Инцидент произошёл в районе станции МЦД «Нахабино». Сергей О. купил шаурму и отправился в сторону МЦД. По дороге на него напал человек, пытаясь отнять еду.

Возникла драка, в ходе которой 41-летний Сергей получил несколько ударов ножом в грудь и спину. Напавший на него скрылся, Сергею вызвали скорую прохожие.

Пострадавшего госпитализировали, злоумышленника ищет полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в Красногорске в середине апреля девушка ограбила пекарню на улице Сходненской. Она вошла в пекарню в маске, угрожая пистолетом, забрала деньги из кассы и скрылась.

МВД возбудило уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Девушку задержали, изъяв у неё игрушечный пистолет и тысячу рублей, остальные деньги она потратила на личные нужды.

В ТЦ в Москве 29 апреля мужчина напал с ножом на бывшую жену. Он нанёс женщине несколько ножевых ранений, когда она была в примерочной. Пострадавшую доставили в больницу, злоумышленника задержали. Нападение он совершил из ревности.