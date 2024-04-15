Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Красногорске
Красногорск, 15 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Девушка в розовой маске и с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Красногорске, сообщило 15 апреля Главное управление МВД в Московской области.
«Установлено, что злоумышленница в маске зашла в пекарню, расположенную на улице Сходненской, и, угрожая продавцу пистолетом, потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка ведомства Татьяна Петрова.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).
При задержании у девушки изъяли игрушечный пистолет и около тысячи рублей. Как пояснила злоумышленница, остальные деньги она потратила на личные нужды.
Красногорский суд на время следствия отправил её на домашний арест.
Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске 14 февраля объявили в розыск мужчину, который вынес из офиса банка 13 млн рублей. Как пояснили в полиции, мужчина под угрозой предметов, внешне схожих с пистолетом и ручными гранатами, похитил из банка 11 млн рублей и иностранную валюту.
До этого в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Он начал крушить оргтехнику и мебель. Как рассказали очевидцы, людей он не тронул. Также они заметили, что всё время он разговаривал с кем-то по видеосвязи.
На северо-востоке Москвы мужчина за час напал на трёх человек и отобрал у них телефоны. Преступление произошло 8 апреля на территории Останкинского района. Злоумышленник продал украденные телефоны, а на полученные деньги купил наркотики.