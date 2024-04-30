Вашингтон, 30 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX произвёл успешное приводнение около побережья штата Флорида. Об этом сообщила компания в соцсети X (ранее Twitter).

Nasa/Global Look Press

Cargo Dragon возвратился с Международной космической станции за почти 1,5 суток.

Корабль отстыковался от МКС и направился к Земле в 20:10 мск 28 апреля и приводнился в 08:39 мск 30 апреля. Он доставил груз на станцию и забрал с неё образцы научных исследований и другие грузы общей массой в 1,8 тонны.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля российские космонавты на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб впервые в 2024 году совершили выход в открытый космос. Плановая продолжительность выхода должна была составить 6 часов и 36 минут.

Позднее в этот же день стало известно, что россияне завершили выход в открытый космос раньше установленного планом срока. Космонавты справились с поставленными задачами за 4 часа и 36 минут.

В ходе выхода в космос Чуб и Кононенко развернули малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля «Наука», а также установили аппаратуру экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» на внешней оболочке модуля «Поиск». Помимо этого, космонавты демонтировали контейнер «Биориск-МСН» на модуле «Поиск», развернули на нём же блок контроля давления и осаждений, а также взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».