Бангкок, 30 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Согласно данным Метеорологического департамента в Таиланде, в более чем 30 районах в 77 провинциях страны зафиксировали рекордные температуры воздуха в апреле, как правило, самом жарком месяце года. Они превысили отметку плюс 40 °C, сообщило 30 апреля Bloomberg.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В северной провинции Лампанг в этом году была зафиксирована самая высокая температура — 44,2 °C», — написало издание.

Температурные показатели в стране приблизились к рекордным. Так, в 2016 и 2023 годах синоптики зафиксировали рекордные значения в 44,6 °C.

Сильная жара во всей Юго-Восточной Азии привела также к спросу на электроэнергию. На Филиппинах температура воздуха достигла рекордных 38,8 °C. Температурные рекорды ведут к перегрузке сети, побуждая трейдеров в регионе наращивать объёмы природного газа.

Потребление электроэнергии в Таиланде выросло до рекордных 36 699 мегаватт на фоне резкого повышения температуры.

Кроме того, из-за аномальной жары в Таиланде в этом году погибли по меньшей мере 30 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в результате серии торнадо в штате Оклахома погибли не менее трёх человек, включая ребёнка. По данным Национальной метеорологической службы, в ночь на 27 апреля на территории штата зарегистрировали сразу несколько крупных торнадо. Торнадо в нескольких штатах США проходят на фоне усилившихся ливней.