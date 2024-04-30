Иокогама, Япония, 30 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Девять человек, в том числе семеро подростков, пострадали в результате столкновения туристического автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Иокогама, сообщил 30 апреля телеканал NHK.

Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

В экскурсионном автобусе ехали старшеклассники. Столкновение произошло в районе Кохоку на перекрестке в Кодзукичо. Сильное повреждение получило лобовое стекло автобуса, переднюю часть грузовика смяло от удара.

Известно, что водитель грузовика получил серьёзную травму. Также пострадал человек, ехавший в грузовой машине на пассажирском сиденье, и семеро находившихся в автобусе подростков — они получили лёгкие травмы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля в Мексике на трассе в районе Гуарда-де-Герреро перевернулся автобус, в котором ехали паломники. В результате дорожной аварии погибли 14 человек, ещё 31 человек получил травмы. Паломники ехали в храм и монастырь святого владыки Чальма.