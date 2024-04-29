Вашингтон, 30 апреля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у российского философа и политолога Александра Дугина. Видеозапись 20-минутного разговора Карлсон опубликовал на своём YouTube-канале 29 апреля.

Fars News Agency Александр Дугин

«По-видимому, его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь (Дарью Дугину. — Прим. ред.), а Amazon отказывается продавать его книги. Мы дадим вам возможность оценить их», — написал Такер Карлсон в своём Telegram-канале.

Анонсируя разговор, Карлсон назвал собеседника самым известным политическим философом в России. Основными темами беседы стали «разрушительное поведение Запада», распространённая на Западе идеология и причины, по которым Россия и Соединённые Штаты Америки стали врагами.

По словам журналиста, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа: во время его поездки в столицу РФ в начале года, когда состоялось интервью с президентом Владимиром Путиным, или в ходе другого визита.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Видеозапись американский журналист опубликовал 9 февраля. В ходе беседы российский лидер ответил почти на 60 прямых и уточняющих вопросов. Число просмотров в социальной сети X превысило 212 млн, на видеохостинге YouTube — более 19 млн.

16 апреля бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал видеозапись беседы с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В рамках интервью российский предприниматель рассказал о давлении, которое американские корпорации Apple и Google оказывают на работу мессенджера.