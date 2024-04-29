Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24 одержал волевую победу над «Оренбургом», минимально уступая после первого тайма. Основное время встречи, проходившей 29 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилось со счетом 2:1.

Эрик Романенко/ТАСС

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, единственный мяч гостей на 12-й минуте забил чилийский нападающий Хорди Томпсон. В составе «Ростова» отличились бразилец Роналдо (81’ Даниил Уткин) и Николай Комличенко (90+6’).

Жёлтые карточки получили Роналдо, защитник «Ростова» Андрей Лангович и футболисты «Оренбурга» Брайан Мансилья, Мохаммад Горбани и Данила Прохин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Эта победа стала для «Ростова» 11-й в текущем сезон. Жёлто-синие, набрав 40 очков, поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 26 очками остался на 14-м месте, в зоне вылета.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом 25-м туре «Ростов» минимально обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Тогда победный мяч на 57-й минуте забил Роналдо после передачи ивуарийца Умара Сако.