Екатеринбург, 25 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Ростова» Роналдо на 57-й минуте.

На сегодняшний день «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 37 очков после 25 матчей. «Урал» идёт на 13-м месте с 24 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля московский «Спартак» разгромил «Ростов» в мачте 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась о счётом 5:1. Парагвайский нападающий красно-белых Хесус Медина оформил дубль.

Также 21 апреля санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте встречи забил бразильский нападающий Клаудиньопосле передачи Матео Кассьерры.