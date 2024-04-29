Москва, 29 апреля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Передача 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» прошла в правовых рамках, заявил 29 апреля посол России в Италии Алексей Парамонов в министерстве иностранных дел страны, куда его вызвали.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дипломат заявил, что исчерпывающе разъяснил российскую позицию по вопросу.

«Шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, её юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств», — сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Парамонов напомнил, что Москва всегда придавала особое значение взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Римом, поэтому ответственность за негативные последствия их разрушения лежит на итальянских властях, добавили в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и Bosch в управление «Газпром бытовые системы». Документ расширил список долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых ввели временное управление. После этого вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни поручил в связи с этим вызвать Парамонова в ведомство. В Евросоюзе призвали Москву отменить решение, аргументируя тем, что оно якобы «нарушает международное право».

В беседе с ИА Регнум политолог, журналист Юрий Светов назвал передачу акций «дочек» Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы» ответом на возможное изъятие российских активов. По его мнению, Запад признаёт только свои санкции и считает, что другие страны должны ему подчиняться, поэтому такие действия России можно расценивать как предупреждение.