Полтава, Украина, 29 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Миргородском районе Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом 29 апреля сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе», — написал он. Пронин не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, днём 29 апреля на территории Полтавской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась около часа.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Полтавской области. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне. Каких-либо подробностей не уточнялось.

В ночь на 29 апреля в Днепропетровской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. Сирены оповещения включились в Николаевской области в 04:14 мск и через минуту — в Днепропетровской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 апреля сообщил о серии взрывов во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он пообещал позднее уточнить подробности.