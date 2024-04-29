Москва, 29 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Европейские правозащитные организации закроют глаза на унизительные проверки задержанных на границе Литвы граждан Молдавии, заявила 29 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Госпогранкомитет

Дипломат обратила внимание, что автобус рейса Санкт-Петербург — Тирасполь с молдавскими гражданами пропустили на литовской границе после двух суток проверок и допросов.

«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что для европейских правозащитников права человека — вещь абстрактная и применяться должна исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада».

Как сообщало ИА Регнум, на литовской границе таможенники около двух суток удерживали автобус с 57 гражданами Молдавии. Сотрудники таможни неоднократно тщательно проверяли багаж пассажиров. Часть людей отправили на проверку при помощи детектора лжи, у некоторых пассажиров интересовались мнением относительно принадлежности Крыма и конфликта на Украине. По результатам проверок отказались пропускать 17 человек.

Причины такого строгого досмотра со стороны литовских погранслужб не называли.