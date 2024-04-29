Эдинбург, Великобритания, 29 апреля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Хумза Юсаф 29 апреля объявил об уходе в отставку, сообщил телеканал Sky News.

Scottish Government Хумза Юсаф

Юсаф также объявил о сложении полномочий лидера Шотландской национальной партии. Телеканал напомнил, что политику грозят два вотума недоверия за прекращение соглашения ШНП о разделении полномочий с Партией зелёных.

Объявляя об уходе в отставку, Юсаф заявил, что будет исполнять обязанности первого министра, пока не изберут преемника. Он отметил, что недооценил уровень огорчения, который он причинил коллегам по Партии зелёных, расторгнув с ними соглашение о разделении власти.

«Чтобы правительство меньшинства могло управлять эффективно и действенно, основополагающее значение имеет доверие при работе с оппозицией. И хотя пройти через вотум недоверия на этой неделе было абсолютно возможно, я не желаю поступаться своими ценностями и принципами или заключать сделки с кем бы то ни было просто ради сохранения власти», — заявил Юсаф.

Политик добавил, что восстановить отношения партии смогут только с кем-то другим во ШНП.

«Поэтому я проинформировал национального секретаря ШНП о своём намерении уйти с поста лидера партии и попросить её как можно скорее начать борьбу за лидерство», — добавил Юсаф.

В парламенте Шотландии 28 апреля Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Партией зелёных. После этого ШНП потеряла большинство в местном парламенте и стало известно, что её лидеру объявят вотум недоверия.

Лидером ШНП и главой правительства Шотландии Юсаф стал в марте прошлого года. Летом он заявил, что Шотландия готова присоединиться к Евросоюзу, если станет независимой от Великобритании.

В середине марта 2024 года Юсаф заявил, что Шотландии из-за экономического упадка Великобритании нужна независимость. Когда Шотландия отсоединится от Британии, она сможет войти в ЕС.