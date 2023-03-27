Эдинбург, Великобритания, 27 марта, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Новым лидером правящей Шотландской национальной партии (ШНП) избран министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф, на этом основании он станет и главой правительства. Об этом национальный секретарь ШНП Лорна Финн сообщила 27 марта после подведения итогов голосования среди членов партии.

Правительство Шотландии Хамза Юсуф. Шотландский политик

Юсуф победил во втором туре голосования, набрав 52,1% голосов. Его поддержали чуть более 26 тыс. членов партии. Второе место заняла министр финансов Шотландии Кейт Форбс (23,9 тыс. голосов или 47,9%), третье место — у бывшего министра по вопросам безопасности общин Аш Риган (5,6 тыс. голосов).

Юсуф заменит на посту первого министра Шотландии Николу Стерджен, которая объявила об отставке в середине февраля. Как сообщало ИА REGNUM, Стерджен руководила шотландским правительством с 2014 года.

Заявленная цель ШНП — обретение независимости от Великобритании. После победы на выборах Юсуф заявил, что отделение Шотландии должно произойти при «нынешнем поколении». Вместе с тем последние опросы показывают, что перевес находится на стороне противников отделения Шотландии.

Хамза Юсуф родился в Глазго в 1985 году. Его отец переехал в Соединённое Королевство из Пакистана, а мать — из Кении. Юсуф исповедует ислам.