Эдинбург, Великобритания, 13 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Независимость нужна Шотландии как никогда из-за экономического упадка Великобритании, связанного с выходом из состава ЕС. Об этом первый министр Шотландии Хамза Юсуф заявил в опубликованном 13 марта интервью испанской газете Pais.

Global Look Press/Martin Alan Smith

Он подчеркнул, что Brexit привёл Британию к полной катастрофе. Многие экономисты и эксперты в разных областях утверждают, что ситуация в королевстве хуже, чем в окружающих его странах.

«Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединённым Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за выхода из ЕС», — сказал Юсуф.

Британскому правительству, считает министр, стоит прислушаться к шотландцам и с уважением отнестись к демократическому голосованию. Он пояснил, что говорит о законном и обязательном референдуме. Нужно создать политическое давление, чтобы у Лондона остался только один путь — подчиниться воле граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Юсуфа избрали лидером правящей Шотландской национальной партии (ШНП), на основании чего он стал главой правительства. После победы на выборах политик заявил, что отделение Шотландии должно произойти при «нынешнем поколении».

Летом 2023 года Юсуф заявлял, что Шотландия готова присоединиться к ЕС в случае, если обретёт независимость от Великобритании. По его мнению, в 2014 году на референдуме шотландцы проголосовали бы не против, а за независимость, если бы знали о выходе Британии из состава ЕС в 2020 году.