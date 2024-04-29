* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Осужденный по делу о подготовке теракта в Крыму в 2014 году украинский экс-режиссёр Олег Сенцов (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) участвует в боевых действиях на стороне ВСУ под Часовым Яром. Об этом стало известно 29 апреля.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Олег Сенцов (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

Сенцов разместил на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) фотографию с места боевых действий. Он сфотографировался в военной форме на фоне полуразрушенного здания.

«Держим Часик», — написал он в описании к фото.

Весной 2014 года Олега Сенцова задержали в Крыму по подозрению в терроризме. По версии следствия, террористическая группа, организованная украинским режиссёром, готовила теракты в ночь с 8 на 9 мая. Взрывы собирались осуществить возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в проведении террористических актов на территории Крыма. Сенцов свою вину не признал. В сентября 2019 года его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в зоне СВО погибли актёры Василий Кухарский, известный по сериалам «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», и Андрей Павленко, снявшийся в фильме «По законам военного времени — 2». В январе сообщили, что украинского актёра Владимира Фединчука, вступившего в ряды ВСУ, ликвидировали у населённого пункта Михайловка в ДНР.

Помимо этого, примкнувшего к ВСУ актёра Сергея Коротецкого в декабре 2023 года ликвидировали в районе Авдеевки. Он снимался на телевидении и играл в театре.