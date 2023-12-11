Москва, 11 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Уроженец Украины, исполнивший роль в российском сериале «Возвращение Мухтара» актёр Андрей Павленко, присоединившийся к ВСУ, погиб в зоне боевых действий. Об этом стало известно 11 декабря.

Кадр из т./с «Возвращение Мухтара». 2009-2010. Россия Актёр Андрей Павленко

Павленко сыграл в нескольких сезонах сериала. Помимо «Возвращения Мухтара», он также участвовал в съёмках таких лент, как «Ментовские войны. Одесса» и «По законам военного времени — 2». О гибели актёра сообщило украинское издание «Главком». Никаких деталей оно не привело.

Павленко учился в Национальном университете журналистики в Киеве, в Киевском национальном университете театра и кино, а также на актёрском факультете РАТИ-ГИТИС в Москве. Был актёром киевских театров «Ателье 16» и «Чёрный квадрат».

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря стало известно о гибели другого примкнувшего к ВСУ актёра из «Возвращения Мухтара» Василия Кухарского, он скончался от последствий тяжёлого ранения. Кухарский начал участвовать в боевых действиях на стороне Киева с началом российской спецоперации на Украине. Ранение получил в сентябре 2023 года, родственники объявили сбор средств, но лечение не принесло результатов.