Киев, 11 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Родившийся на Украине актёр Андрей Павленко, который снимался в сериале «Возвращение Мухтара» и ряде российских фильмов, вступил в ряды ВСУ и погиб в зоне специальной военной операции, сообщила 11 декабря в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его жена Дарья Орехова.

Кадр из х/ф «Ялта-45». реж Тигран Кеосаян. 2011г. Россия Актёр Андрей Павленко

Она написала, что позже опубликует дату прощания. У Павленко осталось двое детей.

Как сообщили в Киевском драматическом театре на Подоле, актёр вступил в украинскую армию сразу, как началась СВО. Он после этого продолжал вести страницу в Facebook, последняя его публикация была 13 ноября 2023 года.

Павленко окончил Национальной университет журналистики в Киеве, Киевский национальный университет театра и кино, а также актёрский факультет РАТИ-ГИТИС в Москве. Кроме работы в Театре на Подоле, он играл в киевских театрах «Ателье 16» и «Чёрный квадрат».

Павленко снялся в нескольких сезонах «Возвращения Мухтара», сериале «Ментовские войны», фильмах «1941», «Девять жизней Нестора Махно», «Женский доктор», «По законам военного времени — 2» и ряде других проектов. Всего у него 69 киноработ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря стало известно о гибели другого актёра из «Возвращения Мухтара» Василия Кухарского, Он также работал в Театре на Подоле и примкнул к ВСУ, когда началась СВО. Известно, что Кухарский получил тяжёлое ранение в сентябре 2023 года. Его родственники собирали деньги на лечение, но оно не дало результатов.