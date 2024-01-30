Ровно, Украина, 30 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Украинский актёр Владимир Фединчук, вступивший в ряды ВСУ, убит в ходе боёв у населённого пункта Михайловка в ДНР. Об этом мэр украинского города Ровно Александр Третьяк сообщил 29 января в Telegram-канале.

Соцсети Владимир Фединчук

Фединчук служил в Ровенском областном музыкально-драматическом театре и играл в спектаклях «Зернохранилище», «Энеида», «Скрудж», «Рождественская история» и других. Он отправился на фронт в декабре, а 22 января погиб в боях под Михайловкой. Ему было 32 года.

По словам Третьяка, из-за боевых действий Украина теряет «цвет нации»: актёров, учёных, спортсменов, педагогов.

Фединчук — далеко не первый из украинских артистов, погибших на передовой в рядах ВСУ. Как сообщало ИА Регнум, ранее в зоне СВО погибли актёры Василий Кухарский, известный по сериалам «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», и Андрей Павленко, снявшийся в фильме «По законам военного времени — 2».

Примкнувшего к ВСУ актёра Сергея Коротецкого ликвидировали в районе Авдеевки. Он был артистом Харьковского театра, снимался на телевидении и играл в театре.

Акётр Александр Печерица, принимавший участие в боевых действиях на харьковском направлении, покинул ряды ВСУ и признался, что боялся попасть в окружение.