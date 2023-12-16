Киев, 16 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Очередной примкнувший к ВСУ актёр театра и кино погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как стало известно 16 декабря, Сергея Коротецкого ликвидировали в районе Авдеевки.

Соцсети Сергей Коротецкий

Артист пошёл в ВСУ добровольцем в январе 2023 года, сообщил Telegram-канал «Шёпот Фронта». Коротецкий был артистом Харьковского театра, снимался на телевидении и играл в театре.

Как сообщало ИА Регнум, два актёра из сериала «Возвращение Мухтара», аналогичным образом по своей воле вступившие в ВСУ, погибли в ходе боевых действий на Украине. 9 декабря стало известно о гибели Василия Кухарского, он скончался от последствий тяжёлого ранения. Кухарский начал участвовать в боевых действиях на стороне Киева с началом российской спецоперации на Украине. Через несколько дней, 11 декабря, СМИ сообщили о гибели Андрея Павленко, сыгравшего в нескольких сезонах сериала. Помимо «Возвращения Мухтара», он также участвовал в съёмках «Ментовских войн» и «По законам военного времени — 2».