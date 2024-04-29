Киев, 29 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. На Украине наблюдается критическая нехватка запчастей для ремонта поставленной Киеву Западом техники. Об этом 29 апреля заявил заместитель комбата 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер в интервью изданию «Украинская правда».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ещё одна проблема — это нехватка ремонтных комплектов на западную технику. Поэтому из десяти машин может ездить пять — все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать её по назначению ты не можешь», — сказал он.

В качестве примера замкомбата ВСУ привёл американские БТР М113, новейшие модификации которых М113 G4 хотя и имеют более высокую проходимость, однако ожидают «лучшего времени» из-за быстрого износа резиновых элементов гусениц.

По словам Онуфера, украинские бойцы после поражения западной техники вначале ожидали поставок запчастей к ней, а теперь часто её разбирают, используя в качестве «донора» для других машин.

«По-видимому, командование поняло, что ждать [запчастей] слишком долго, а техника нужна уже сейчас, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть, чтобы из трёх нерабочих сделать одну-две рабочие», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля бывший сотрудник ЦРУ и член Демократической партии США Брайан Дин Райт написал, что западный военно-промышленный комплекс значительно отстаёт по темпам производства от российского и не способен изменить ситуацию в пользу Киева. Он также подчеркнул, что волшебного оружия, которое решит проблему нехватки бойцов ВСУ, не существует.

Британское издание Daily Express 27 апреля написало, что Россия насмехается на Западом, организуя в Москве выставку захваченной в зоне СВО трофейной техники НАТО. Отмечалось, что на выставке представят американские БМП Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, а также французские колёсные танки AMX-10 RC и другие бронемашины.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля заявил в ходе коллегии ведомства, что ВСУ потеряли почти полмиллиона бойцов с начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что российская армия развеяла миф о превосходстве западного вооружения.