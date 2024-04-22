Вашингтон, 22 апреля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Запада значительно отстаёт по темпам производства от российского и не в состоянии изменить ситуацию в пользу Украины. Об этом 21 апреля написал экс-сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт в статье для Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Райт поясняет, что значительно отстающая от России военная машина Запада — это лишь одна из ключевых проблем Украины.

«На самом деле волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», — указал экс-сотрудник ЦРУ.

Райт открыто признаёт, что Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, умудрилась выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран. Касательно главы киевского режима Владимира Зеленского автор статьи обращает внимание, что тот в последнее время всё чаще сталкивается с критикой из-за незнания реального положения дел в армии и неоправданно жёсткого руководства. Райт отмечает, что всё больше украинцев уверены в проигрыше конфликта.

«И, честно говоря, эти 42 процента правы. <…> Планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении еще 60 млрд долларов военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, всё равно их не спасет», — резюмирует Райт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, США и НАТО ещё не опоздали с тем, чтобы передать Украине новые партии оружия. По его словам, задержка в поставках оружия привела к дефициту артиллерийских снарядов у ВСУ. Кроме того, у Украины наблюдается недостаток средств противовоздушной обороны (ПВО).

Глава организации добавил, что вместе с тем уже на протяжении месяцев Россия имеет гораздо больше боеприпасов, чем есть у Украины.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву, который предполагает выделение $61 млрд на поставки вооружений для ВСУ. Документ направят в сенат Конгресса, и в случае утверждения инициативы её подпишет американский президент Джозеф Байден. 21 апреля глава киевского режима Зеленский заявил, что украинская армия понесёт серьёзные потери, если помощь от США затянется ещё на полгода.