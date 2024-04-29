Киев, 29 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны сообщило о блокировке мессенджером Telegram ряда официальных чат-ботов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Telegram-канале ГУР назвали такое решение «необоснованным».

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов киевских властей, включая чат-боты СБУ и ГУР. Представители мессенджера пока официально не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Алексей Данилов, занимавший на тот момент пост секретаря СНБО Украины, заявлял о необходимости заблокировать Telegram. Он назвал мессенджер «рупором российской пропаганды» и «системой влияния».

Политолог Юрий Светов 3 ноября 2023 года заявил ИА Регнум, что Telegram мешает Киеву сделать единственным источником информации о ситуации на Украине подконтрольные ему СМИ. По его словам, таким образом киевский режим борется с альтернативными точками зрения.