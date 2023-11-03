Москва, 3 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Мессенджер сс мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил политолог Юрий Светов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который мол является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния».

По мнению Светова киевский режим с самого начала хотел добиться (при поддержке западных кураторов) того, чтобы единственным источником информации о происходящем на Украине были подконтрольные ему средства массовой информации. Отсюда натиск по всему миру на российские СМИ, запрет вещания, попытки перекрыть интернет-каналы, нападения на журналистов и так далее. Наступление идёт широким фронтом, чтобы не осталось не единой щелочки, через которую может проникнуть информация не подконтрольная Украине. Теперь очередь дошла и до Telegram — популярного мессенджера, которые пользуются самые разные люди.

«Стало быть надо и его заткнуть, — констатировал Светов. — Вспомним, какая реакция была на Илона Маска и его достаточно спокойные заявление связанные с тем, что происходит на Украине. Его тут же попытались отменить и запретить. Западным кураторам киевского режима кажется, что когда они заставят весь мир смотреть через те очки, которые предлагает Украины, то дела сразу пойдут лучше. Все тогда «поймут», кто знаменитое контрнаступление ВСУ закончилось не провалом, а победой».

Ещё одной причиной, по которой киевский режим собрался перекрыть все каналы, по которым до населения могут донести альтернативную точку зрения, могут стать предстоящие выборы. Хотя сам факт их проведения остаётся под вопросом, уже появились люди, готовые претендовать на главный пост в государстве.

«Например, Арестович, который явно заявил о такой готовности, или Залужный, которые своей недавней статье намекнул на наличие у него каких-то политических притязаний», — констатировал Светов. — Однако главное, это борьба с альтернативными точками зрения: всё, что рассказывает Украина и её партнёры — это демократично и даёт возможность узнать правду и встать на правильную сторону истории. А если кто-то говорит несколько иное, то он агент Путина, который должен быть запрещён».

По словам политолога, аналогичная ситуация складывается вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Любой, кто высказывает сомнения в том, что Израиль действует адекватными методами сразу превращается в антисемита. И если такое позволительно в США, то украинские власти полагают, что им тем более можно действовать такими методами. Они ведь на передовых рубежах защиты «демократического мира».

Как полагает Светов, нет сомнений в том, что украинские власти попытаются запретить Telegram.

«Другой вопрос в том, что это определённый вызов для Павла Дурова. Во время недавних событий в Дагестане он среагировал адекватно, прикрыв те каналы, которые призывали к незаконным действиям, — подчеркнул политолог. — И потом не стоит забывать, что украинцы такие же умелые преодолеватели всяких информационных запретов, как и мы. Всё-таки мы из одной школы и всегда найдем возможность. Правда в чём-то схожа с водой, которая всегда найдёт щелочку».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в интервью, в котором Данилов призвал к запрету популярного мессенджера, он также допустил возможность проведения на Украине демобилизации, если для этого будет создана правовая база. Причем Данилов уверен, что демобилизация необходима, так как военнослужащие должны отдыхать.

Что касается попыток подвергнуть фильтрации неудобную для киевского режима информацию, то они уже фиксировались неоднократно. Например, немецкая газета Der Freitag весной 2023 года сообщала, что с целью освещения действий ВСУ только с выгодных позиций киевские власти ввели цензуру для западных СМИ.

В мае Роскомнадзор выявил по меньшей мере девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году.

Также есть информация, что Служба безопасности Украины при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) подвергали цензуре посты в российских аккаунтах Twitter. В число тех, кто попал под цензуру, попали известные российские политики, журналисты и несколько государственных агентств и СМИ.