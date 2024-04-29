Киев, 29 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. На территории временно оккупированной ВСУ части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом вечером 28 апреля сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Yulii Zozulia/Global Look Press

По утверждению Прокудина, в течение суток на объектах в Херсоне и в Бериславском и Херсонском районах прогремели взрывы.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — написал он.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что ВС России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил ресурс украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее в этот же день в Киеве прогремел взрыв. В это время в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Во временно подконтрольном украинской армии городе Запорожье прогремела серия взрывов. На тот момент в городе не объявляли воздушную тревогу.