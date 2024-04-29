Вашингтон, 29 апреля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Военнослужащие США сбили пять беспилотников над Красным морем. Об этом заявило 28 апреля Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с мск) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», — уточнило командование в соцсети Х.

Утверждается что БПЛА якобы представляли непосредственную угрозу для США, коалиции, а также торговых судов в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля США отразили над территорией Красного моря атаку шести беспилотников хуситов. По данным CENTCOM, пять БПЛА упали в Красное море, один скрылся в контролируемых хуситами районах Йемена.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 26 апреля заявили, что атаковали судно Andromeda Star в Красном море, а также поразили беспилотник. Уточнялось, что удар ВМС ВС Йемена нанесли по британскому нефтяному судну, а американский БПЛА MQ-9 был сбит ПВО в провинции Саада. Хуситы пообещали продолжить свои военные операции в поддержку палестинского народа.