В США заявили о поражении пяти беспилотников над Красным морем
CENTCOM: военные США сбили над Красным морем пять беспилотников
Вашингтон, 29 апреля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Военнослужащие США сбили пять беспилотников над Красным морем. Об этом заявило 28 апреля Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM).
«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с мск) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», — уточнило командование в соцсети Х.
Утверждается что БПЛА якобы представляли непосредственную угрозу для США, коалиции, а также торговых судов в регионе.
Как передавало ИА Регнум, 23 апреля США отразили над территорией Красного моря атаку шести беспилотников хуситов. По данным CENTCOM, пять БПЛА упали в Красное море, один скрылся в контролируемых хуситами районах Йемена.
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 26 апреля заявили, что атаковали судно Andromeda Star в Красном море, а также поразили беспилотник. Уточнялось, что удар ВМС ВС Йемена нанесли по британскому нефтяному судну, а американский БПЛА MQ-9 был сбит ПВО в провинции Саада. Хуситы пообещали продолжить свои военные операции в поддержку палестинского народа.