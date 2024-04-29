Москва, 29 апреля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Правительство РФ с 1 июля повышает утилизационный сбор на некоторые категории спецтехники. В подписанном 27 апреля председателем правительства Михаилом Мишустиным постановлении в перечень входят новые и поддержанные самосвалы, погрузчики, тяжеловесные бульдозеры.

PublicDomainPictures Бульдозер

Ещё в январе 2021 года Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, согласно которому утилизационный сбор на спецтехнику должен был вырасти в 2−4 раза, на легковые автомобили и грузовики — на 25%.

На новые автомобили мощностью от 600 до 800 лошадиных сил утильсбор составит 5 млн рублей, на бульдозеры старше трёх лет — 22,4 млн.

Как сообщало ИА Регнум, к концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в частности для планшетов, смартфонов и видеокамер, заявили на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Инициативу поддержали в Министерстве промышленности и торговли.

Ранее утильсбор на автомобили в России был увеличен с 1 августа. В Минпромторге сообщали, что в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.