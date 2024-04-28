Киев, 28 апреля, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Поздним вечером 28 апреля в Киеве был слышен мощный взрыв. О прилёте сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Пр информации СМИ, в Киевской и Черкасской областях включили сигнал воздушной тревоги, а в самом Киеве режим опасности не объявляли.

Подробностей о взрыве в Киеве нет. Местные власти не комментировали инцидент. Ничего не известно о пострадавших и повреждённых объектах.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области ночью 28 апреля была пресечена попытка атаки ВСУ на нефтебазу. Об этом написал в соцсетях губернатор региона Владислав Шапша. Средствами ПВО были сбиты три беспилотника ВСУ.

В ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Девять дронов сбили над Брянской областью, три — над Курской, два поразили в небе над Белгородской областью, ещё три — над территорией Калужской области.