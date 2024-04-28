Людиново, Калужская область, 28 апреля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы в городе Людиново в Калужской области, сообщил 28 апреля губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трёх БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», — написал он.

Глава Калужской области также назвал недостоверной информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, которая распространяется через социальные сети.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ. Девять дронов сбили над Брянской областью, три — над Курской, два поразили в небе над Белгородской областью, ещё три — над территорией Калужской области.

В этот же день российское военное ведомство информировало, что средства ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS и 46 украинских беспилотников.

В ночь на 27 апреля силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией. По информации Минобороны РФ, 66 дронов самолётного типа нейтрализовали над Краснодарским краем, ещё два беспилотника поразили над Крымским полуостровом.