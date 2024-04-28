Москва, 28 апреля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов после поражения в матче с ФК «Спартак» в 26‑м туре МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не увидел пользы в выходе на поле нападающего своей команды Артёма Дзюбы.

Алексей Колчин ИА Регнум Артём Дзюба

«Он пропустил много времени, были отрезки, когда он не давал пользы на поле. У нас в последнее время динамичная и мобильная атака, нас это устраивает. Артём — игрок статусный, и ему непросто выпадать из коллектива. Но он внутри команды и поддерживает всех пацанов. Сегодня нам показалось правильным выпустить его в конце матча», — рассказал он «Матч ТВ».

Тренер отметил, что «Локомотиву» нужен быстрый игрок в контратаке.

«К сожалению, сегодня Артём в концовке не принёс пользы. Стоит ли его ожидать в составе дальше? Покажет тренировочный процесс. У нас сейчас хорошая, скоростная и мобильная атака, мы ею довольны», — пояснил Галактионов.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» в матче 26‑го тура МИР РПЛ (2:3). Дзюба вышел на поле на 84‑й минуте.

После 26-го тура «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, отставая от лидера — петербургского «Зенита» на восемь очков. При этом у «Зенита» есть матч в запасе. «Локомотив» после этой игры переместился на пятую позицию и отстаёт от «Спартака» на одно очко.

В следующем туре «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против местной команды «Пари НН», а «Локомотив» на своём поле примет «Ростов».