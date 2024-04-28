Москва, 28 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» со счётом 3:2 обыграли столичный «Локомотив» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

ФК «Спартак-Москва»

В составе победителей забитыми мячами отметились Тео Бонгонда, Хесус Мануэль Медина и Даниил Хлусевич, голы за «Локомотив» забили Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов.

Сразу трое игроков, забивших голы в этом матче — Хлусевич, Сарвели и Сулейманов, — появились на поле уже по ходу встречи.

После 26-го тура «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на восемь очков. При этом у «Зенита» есть матч в запасе. «Локомотив» после этой игры переместился на пятую позицию и отстаёт от «Спартака» на одно очко.

В следующем туре «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против местной команды «Пари НН», а «Локомотив» на своём поле примет «Ростов».

Как передавало ИА Регнум, в другом матче 26-го тура грозненский «Ахмат» на своём поле одержал крупную победу над «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 5:1.

14 апреля «Спартак» официально сообщил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Причины решения не указывались. Пресс-служба клуба сообщала, что к ближайшим матчам команду будет готовить помощник Абаскаля Владимир Слишкович.